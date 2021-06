Piątek 18 czerwca 2021 Apple walczy z Epiciem a Amazon obniża marżę dla małych deweloperów

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Grupa kongresmenów zasiadających w Izbie Reprezentantów opublikowała nowy akt prawny, który miałby umożliwić skuteczniejszą walkę z monopolistycznymi zapędami firm z branży IT. Dokument zatytułowany Ending Platform Monopolies Act najmocniej może dotknąć Apple, które może zostać na pewnym etapie zmuszone do odsprzedaży swojego App Store innemu, nie powiązanemu z firmą Tima Cooka podmiotowi. Oczywiście na razie jest to tylko „mokry sen” największych przeciwników Apple, ale kto wie jak sprawa rozwinie się w przyszłości. Całe to zamieszanie jest pokłosiem postępowania sądowego jakie toczy się aktualnie pomiędzy Epiciem i Apple w sprawie regulaminu AppStore.



Spór ten na swoją korzyść postanowił wykorzystać Amazon, który ogłosił program Appstore Small Business Accelerator. W jego ramach deweloperzy, których roczny przychód nie przekracza $1 miliona będą płacić firmie Bezosa niższą tantiemę z tytułu umieszczenia aplikacji w sklepie Amazona - wyniesie ona 20% zamiast obecnych 30%.



