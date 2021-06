Czwartek 17 czerwca 2021 7 gier z obsługa FSR na start technologii

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 21:48 Technologia AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) to otwartoźródłowa odpowiedź AMD na konkurencyjne DLSS od Nvidii. W przeciwieństwie do rozwiązania zielonych technologia Supersamplingu od producenta Radeonów nie korzysta z wymagającej wcześniejszego uczenia sieci neuronowej. Dzięki temu cały proces jest dużo szybszy i prostszy w implementacji, ale najprawdopodobniej będzie to okupione niższą jakością obrazu. Czy faktycznie tak jest dowiemy się już niebawem, wraz z premierą pierwszych gier z obsługą FSR.



Pierwszego dnia premiery tej technologii (22 czerwca) odpowiednią implementację dostaną 22 Racing, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, KingShunt, Terminator Resistance i The Riftbraker, a kilka tygodni później odpowiednia łatka ma się pojawić dla kolejnych 12-tu tytułów. W sumie nad implementacją rozwiązania AMD pracuje aktualnie 44 deweloperów. Ich listę znajdziecie poniżej:







