Piątek 18 czerwca 2021 FB przenosi reklamy w VR

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:15 Facebook zapowiedział, że do gier i programów dla gogli VR z rodziny Oculus niebawem trafią reklamy produktów i usług firm trzecich. Nim nowe rozwiązanie trafi do szerokiej grupy odbiorców Facebook najpierw przeprowadzi beta testy w grze Blaston od Resolution Games. Na profilu firmy można zobaczyć jak dokładnie będą wyglądać takie reklamy dla Occulusa (możecie je zobaczyć poniżej). Gigant obiecuje, że nie będą one intruzywne i nie będą przeszkadzać w odbiorze gry/programu. Podobnie jak w przypadku reklam na stronach internetowych konkretne reklamy będzie też można raportować i następnie ukrywać.



Zgromadzone w ten sposób środki finansowe mają zostać przeznaczone na rozwój technologii VR i promowanie nowych rozwiązań z nią związanych. Biorąc pod uwagę fakt, że Facebook jest na tym rynku liczącym się graczem możemy założyć, że niebawem podobną drogą pójdą też jego rywale. A przynajmniej niektórzy.







