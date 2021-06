Jak wybrać wysokiej jakości monitor komputerowy?

Dobry monitor komputerowy zapewni Ci komfort pracy i rozrywki na bardzo wysokim poziomie. Przed zakupem należy jednak zwrócić uwagę na specyfikację techniczną oraz dodatkowe funkcje, jakie sprzęty oferują. Podpowiadamy, jak kupić urządzenie, które idealnie sprawdzi się na biurku. Poznaj kilka praktycznych wskazówek.











Monitor do pracy Przy wyborze monitora do pracy nie musisz zastanawiać się nad częstotliwością odświeżania obrazu czy czasem reakcji. Kluczowym elementem będzie tu długość przekątnej ekranu. Na ten element szczególną uwagę powinni zwrócić graficy, projektanci, czy osoby, które pracują przy rozbudowanych dokumentach. Duża przestrzeń robocza znacznie poprawi komfort i efektywność pracy. Jeżeli jednak na co dzień pracujesz przy dokumentach tekstowych czy prostych arkuszach kalkulacyjnych, śmiało możesz postawić na monitor z węższym ekranem. Wiele zależy również od miejsca na biurku. Zadbaj o to, aby myszka, klawiatura i inne niezbędne przedmioty mogły również się tam znaleźć. Wówczas zapewnisz sobie komfort pracy na co dzień. Osoby, które długimi godzinami patrzą w ekran, powinny sięgnąć po model z funkcjami ochrony wzroku. Wystarczy odwiedzić iiyama-sklep i zapoznać się z listą dostępnych urządzeń. Bez problemu znajdziesz tu modele z redukcją szkodliwego światła niebieskiego czy opcją, która odpowiada za brak migotania obrazu. Oferta jest bardzo szeroka. Monitor do gier Miłośnicy gier to bardzo wymagająca grupa klientów, dla których liczy się każdy, nawet najmniejszy detal. Obok szerokości ekranu czy opcji ochrony wzroku, bardzo ważna jest również rozdzielczość. Osoby, którym w sposób szczególny zależy na bogactwie detali, powinny zainteresować się urządzeniami z ekranem WQHD lub 4K. Ta druga opcja stanowi standard idealnie dopasowany do zabawy przy najnowszych grach. Oczywiście należy wyposażyć komputer w wysokiej jakości kartę graficzną, odpowiedni zasób pamięci RAM oraz szybki procesor. Kolejnym elementem specyfikacji technicznej monitorów jest częstotliwość odświeżania. To parametr, który mówi o tym, jak wiele klatek obrazu w ciągu jednej sekundy może wyświetlić monitor. Zwróć uwagę również na szybkość reakcji. Nowoczesne urządzenia żądanie użytkownika mogą wykonać nawet w ciągu 0,5 ms. Taki sprzęt sprawdzi się znakomicie zwłaszcza wśród graczy, którzy preferują rozgrywkę sieciową. Monitory uniwersalne Nie da się ukryć, że nowoczesny monitor znajdzie zastosowanie przy pracy biurowej, a jednocześnie pozwoli na komfortową zabawę przy grach czy oglądanie filmów. Wystarczy zajrzeć na stronę iiyama-sklep.pl, gdzie można kupić model idealnie dopasowany do osobistych potrzeb. W dodatku uniwersalne sprzęty dostępne są w bardzo dobrych cenach. Ponadto możesz wybierać spośród wielu przydatnych akcesoriów, a w razie potrzeby poprosić o pomoc doświadczoną obsługę. Wybierz swoje urządzenie bez wychodzenia z domu i ciesz się wieloletnią wygodą użytkowania.



fot. materiały prasowe