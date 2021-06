Piątek 18 czerwca 2021 Intel szykuje premierę układu DG2 z 448 jednostkami EU

Autor: Wedelek | źródło: TUM_APISAK | 16:59 (1) TUM_APISAK, autor wielu sprawdzonych przecieków opublikował w sieci częściową specyfikację desktopowego akceleratora Intel DG2 z 448 jednostkami EU. Jest to przycięta wersja modelu z 512EU, w której do dyspozycji użytkownika oddano 3584 procesory strumieniowe. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że wersja desktopowa będzie pracować z zegarem TURBO do 1,8GHz i pod względem wydajności ma być około 5% słabsza od GeForce RTX 3070. Na ten moment nie wiadomo czy Intel oprócz ilości jednostek SP przytnie również ilość pamięci RAM czy pozostawi jej tyle samo co w DG-512, czyli 16GB typu GDDR6.



Jeśli wierzyć plotkom, to pełna wersja DG2 ma pod względem wydajności plasować się pomiędzy RTX 3080 a RTX 3070Ti. Niejasny jest też los wersji mobilnej, ale można założyć, że prędzej czy później również się pojawi. Zwłaszcza, że DG2-512 ma występować zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.



RX 6700 XT 100%

RTX 3070 97%

448EU @ 1.8 GHz 92%⬅️



----------------------------------



128EU @ 1.9 GHz 100%⬅️

GTX 1650 88% pic.twitter.com/giPGE8JtBJ — APISAK (@TUM_APISAK) June 18, 2021





