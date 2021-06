Poniedziałek 21 czerwca 2021 Gigabyte wprowadza płyty z chipsetem AMD X570S

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 06:24 Firma Gigabyte poinformowała o dodaniu do swojej oferty nowych modeli płyt głównych. Są ko konstrukcje z dedykowanej dla graczy serii AORUS, oparte o chipset AMD X570S, czyli bardziej energooszczędną i chłodniejszą wersję dotychczasowego chipsetu AMD X570. Płyty mają pasywne systemy chłodzenia. We flagowym modelu X570S AORUS MASTER pod radiatorem okrywającym dużą powierzchnię płytki drukowanej znajdują się miejsca na maksymalnie 4 dyski SSD NVMe PCI-E 4.0. Pozostałe płyty czyli X570S AORUS, AORUS PRO AX i AORUS AERO G mają miejsce na 2 lub 3 nośniki SSD NVMe, a cała czwórka posiada karty szybkie karty Ethernet 2.5 GbE.



W porównaniu do poprzedników płyty mają tez usprawnione sekcje zasilania CPU o maksymalnie 16-fazach, z wydajnością jednej fazy podniesioną z 70A do 90A, lepsze systemy chłodzenia sekcji zasilania CPU, więcej wbudowanych czujników kontroli temperatury, oraz rozwiązania Direct Touch Heatpipe II i M.2 Thermal Guard III. W modelu AORUS PRO AX znalazła się wbudowana karta WiFI 802.11ax, czyli WiFi 6.



Nowe płyty powinny być wkrótce dostępne w sklepach. Cen nie podano.







