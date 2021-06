Poniedziałek 21 czerwca 2021 Ceny kart graficznych zaczynają spadać

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:44 Już od prawie roku na rynku występuje zbyt wysoki popyt na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Prowadzi on do niedoborów m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. Sytuacja wynika ze złożenia przynajmniej trzech czynników: wzmożonego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy wywołanego przez pracę i naukę zdalną, debiut procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji oraz duży wzrost zainteresowania wydobywaniem kryptowalut.



Najgorsza sytuacja jest na rynku kart graficznych, gdzie wzrost ceny Bitcoina doprowadził do masowego wykupywania dostępnych egzemplarzy w celu wydobywania kryptowalut, przez co zakup karty graficznej od kilku miesięcy graniczył z cudem.



Tymczasem widać już pierwsze objawy poprawy tej sytuacji - ceny kart graficznych w sklepach zaczynają spadać, a dostępność poprawia się. Sytuacja może wynikać ze spadku ceny Bitcoina - która od połowy lutego do połowy maja utrzymywała się na wysokim poziomie około 55 000 USD, ale następnie spadła do około 35 000 USD i utrzymuje taką wartość od miesiąca.



Drugim czynnikiem mogą być zwiększające się dostawy chipów GPU z fabryk TSMC i Samsunga, a trzecim - ostatni ruch Nvidia. Karty GeForce RTX dostarczane na rynek od kilku tygodni mają już GPU ze sprzętowym ograniczeniem szybkości obliczania haszy, przez co ich zakup staje się mniej opłacalny do celów wydobywania kryptowalut.



