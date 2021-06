Poniedziałek 21 czerwca 2021 Exynos z IGP od AMD zostanie zaprezentowany już w lipcu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:07 Podczas niedawnych targów Computex firma AMD pochwaliła się zawiązaniem partnerstwa z Samsungiem. W jego ramach produkowane przez Samsunga procesory do smartfonów i ultralekkich notebooków otrzymają układ graficznych Radeon na licencji AMD. Pierwsze chipy Samsunga korzystające z technologii AMD otrzymają iGP z architekturą RDNA2, a kolejne generacje w przyszłości otrzymają iGP z architekturą RDNA3. Według najnowszych informacji, pierwszy Exynos z układem graficznym od AMD zostanie zaprezentowany już w lipcu.



Układ ma trafić do produkcji jeszcze w tym roku i trafi do nowej serii laptopów Galaxy Book.



