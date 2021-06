Wtorek 22 czerwca 2021 Ryzen Embedded trzeciej generacji w litografii 6nm z grafiką RDNA 2

Autor: Zbyszek | 12:29 AMD przygotowuje się do wprowadzenia na rynek procesorów Ryzen Embedded trzeciej generacji, czyli Ryzen Embedded V3000. Procesory te są dedykowane do stosowania takich branżach, jak systemy obrazowania medycznego, elektronika przemysłowa, automaty do gier czy urządzenia typu „thin client”. Ich trzecia generacja to monolityczne procesory w formie APU, wyprokukowane w litografii 6nm, i zawierające 8 rdzeni ZEN 3 oraz układ graficzny z architekturą RDNA 2 dysponujący maksymalnie 12 blokami Compute Units. AMD przygotowało przynajmniej 3 modele: 8-rdzeniowe Ryzen Embedded V3748 i Ryzen Embedded V3718, różniące się wydajnością zintegrowanej grafiki, oraz 6 rdzeniowy Ryzen Embedded V3516.



Cała trójka ma 16MB pamięci L3, taktowanie boost sięgające 4,6 GHz w wersjach 8 rdzeniowych i 4,4 GHz dla wersji 6-rdzeniowej, oraz IGP zawierający od 8 do 12 bloków CU z taktowaniem wynoszącym w zależności od modelu od 1,8 GHz do 2,0 GHz.



Nowe CPU mają zastąpić oferowaną od roku serię Ryzen Embedded V2000, wytwarzaną w 7nm litografii, i zawierającą rdzenie ZEN2 i układ graficzny z architekturą Vega.







