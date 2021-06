Wtorek 22 czerwca 2021 Sterowniki Radeon 21.6.1 z FidelityFX Super Resolution już dostępne

Autor: Zbyszek | 13:00 (2) Na stronach AMD pojawiły się do pobrania nowe sterowniki graficzne Radeon Adrenalin 21.6.1. Są to pierwsze sterowniki, jakie obsługują nową technikę - FidelityFX Super Resolution. Jest to odpowiedź na oferowane przez Nvidia rozwiązanie DLSS (Depp Learning Super Sampling), wykorzystujące jednostki obliczeniowe GPU do supersamplingu, czyli podniesienia rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z częściową eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. Rozwiązanie pozwala uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczości takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling, a kosztem wyższej płynności jest pewien spadek jakości obrazu.



Na ten moment FidelityFX Super Resolution można uruchomić w grach 2 Racing, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, KingShunt, Terminator Resistance i The Riftbraker. Za kilka tygodni lista ta powiększy się o kolejene 12 gier, a do końca tego roku obsługiwanych będzie kolejne 44 gry.







K O M E N T A R Z E

... (autor: power | data: 22/06/21 | godz.: 13:45 )

Gdyby ta funkcja byla dostepna w kazdej grze z poziomu sterownikow, a nie tylko w wybranych niszowych grach. To wtedy bylby przelom, a tak to jest slabo.



Czekam na testy... (autor: Kenjiro | data: 22/06/21 | godz.: 14:19 )

Bo wstępne wyniki słabo się prezentowały. Znacznie lepiej wygląda(ła?) funkcja TSR w Unreal Engine 5.



