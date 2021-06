Środa 23 czerwca 2021 Mi Vacuum Cleaner G9, rzut okiem na ręczny odkurzacz

Autor: Redakcja | 21:41 Mi Vacuum Cleaner G9 to jeden z ciekawszych odkurzaczy bezprzewodowych dostępnych na rynku. Urządzenie łączy w sobie zalety i funkcje dostępne w droższych modelach z ponadprzeciętną jakością o detale i ukierunkowaniem na wygodę użytkowania. Najważniejsze cechy tego modelu to wymienna bateria o wysokiej pojemności i długiej żywotnością oraz specjalna szczotka ogólnego zastosowania, która sprawdzi się podczas odkurzania różnych powierzchni. Istotny jest także łatwy w czyszczeniu i odpinaniu, pojemny pojemnik na kurz. Aktualnie dostępna jest promocja na ten model. Szczegóły na temat modelu Mi Vacuum Cleaner G9 oraz promocji w dalszej części artykułu.



Bezprzewodowe odkurzacze podobnie jak automatyczne odkurzacze roboty już zaczęły coraz częściej gościć w naszych domach. Ich przydatność przy domowych porządkach staje się coraz bardziej dostrzegalna. Roboty odkurzające wygodnie sprzątają powierzchnie, jednak do pewnych czynności takich jak szybkie odkurzenie dużej ilości zabrudzeń, czy też odkurzanie elementów mieszkania, do których robot sprzątający nie nadaje się, do akcji może wkroczyć bezprzewodowy odkurzacz ręczny. Takim modelem jest Mi Vacuum Cleaner G9. Zobaczmy wpierw co otrzymamy po zakupie tego modelu.





Pudło od Mi Vacuum Cleaner G9





Po otwarciu mamy elegancko zapakowane wszystkie elementy





Specyfikacja





Wyposażenie pudełka z Mi Vacuum Cleaner G9 (kliknij, aby powiększyć)





Odłączalny akumulator (kliknij, aby powiększyć)





System filtrów w Mi Vacuum Cleaner G9 (kliknij, aby powiększyć)



Odkurzacz posiada w zestawie główną V-kształtną szczotkę ogólnego zastosowania oraz montowaną na ścianie stację ładującą. Jest także mini szczotka elektryczna wyposażona w wysokoobrotowy wałek do usuwania roztoczy, szczotka szczelinowa oraz uniwersalna szczotka dwa w jednym. Wtyczka jest europejska więc nie ma problemu z zasilaniem. Stację ładującą można zamontować na ścianie lub ukryć w szafie. Oprócz możliwości ładowania, posiada ona uchwyty do wszystkich elementów odkurzacza, dzięki czemu całość wyposażenia jest zawsze dostępna pod ręką. Musimy tylko doprowadzić zasilanie do stacji ładującej.



Pierwszą rzeczą jaką wyróżnia ten model to wymienna bateria. Akumulator o pojemności 7x2500mAh w razie problemów można łatwo odłączyć. Od razu dodam, że odkurzacz pracuje w trzech trybach pracy. W pierwszym trybie (standard) pracuje około 60 minut ciągłej pracy, z kolei w trybie Eco to niecałe pół godziny pracy, zaś tryb Turbo to około 7-8 minut pracy. Odkurzacz wymaga trzymania przycisku podczas pracy, nie posiada blokady. Jeśli dokupimy dodatkową baterię, to jest możliwość jednoczesnego ładowania dwóch baterii. Wówczas odkurzacz i wymienna bateria mogą być ładowane w tym samym czasie na jednej stacji dokującej. Czas ładowania akumulatora wynosi 3.5h



Druga istotna cecha odkurzacza to wymienny i całkowicie demontowalny pojemnik na kurz, zwalniany jednym przyciskiem z korpusu odkurzacza. Dzięki czemu można go swobodnie i bezpiecznie umyć, bez martwienia się o zalanie silnika. Pojemność pojemnika to 0,6l.



W kwestii wydajności czyszczenia, mamy tutaj zastosowany silnik o mocy ssącej 120AW, pracujący z prędkością obrotową 100,000rmp. Wielostożkowy system separacji cyklonowej - generuje siłę odśrodkową poprzez spiralny przepływ powietrza wyrzucając duże cząstki na dno pojemnika na kurz, szybko oddzielając stałe cząsteczki kurzu od gazu (powietrze) i zapewniając płynną cyrkulację powietrza co poprawia wydajność w zbieraniu kurzu. Jest także 5-stopniowa filtracja, 99.97% wydajności zaś filtr wyłapuje cząsteczki o średnicy 0.3um.



V-kształtna szczotka ogólnego zastosowania przeznaczona jest do odkurzania płaskiej podłogi i dywanów. Szczotka podłogowa ma dużą średnicę i wysoki moment obrotowy, głównie dzięki specjalnej konstrukcji wałka. Dobrze zbiera różne nieczystości, zaś duże kołeczka umożliwiają łatwe manewrowanie odkurzaczem i sprawiają, że waga odkurzacza (3kg) staje się mało odczuwalna. Co do hałasu, to tryby Standard i Eco są względnie ciche, zaś odkurzacz w trybie Turbo nie jest tak bardzo głośny, np. jak w modelu Dreame V9.



Mini elektryczna szczotka wyposażona w wysokoobrotowy wałek świetnie usuwa roztocza i kurz z materacy, obić materiałowych i innych tego typu powierzchni. Można ją także stosować do czyszczenia wnętrza samochodu wraz z dodatkowymi końcówkami szczelinowymi. Szczotka 2w1 umożliwia z kolei łatwe czyszczenie półek, klawiatur, czy sprzętów RTV z kurzu.



Poniżej video z prezentacji odkurzacza Mi Vacuum Cleaner G9.







Jeśli zależy nam na pomocniku domowym, który szybko będzie dostępny po wyjęciu ze stacji dokującej do usunięcia zabrudzeń oraz usuwania roztoczy głównie z materacy i łóżek to warto pomyśleć nad tego typu odkurzaczem. Zaraz po robotach samosprzedających, taki przyjaciel domu jest wart zainteresowania. Obecnie model Mi Vacuum Cleaner G9 do 25 czerwca jest oferowany w promocji na platformie AliExpress z darmowa 3-dniową dostawą kurierem w cenie 179.99$ (710zł). Dodatkowo przy zakupie dodawana jest kamera samochodowa DDPAI N3 GPS DASH CAM. Szczegóły na stronie AliExpress.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.