Awanse i nowe twarze wśród kadry dyrektorskiej Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:27 Intel poinformował o kilku zmianach dokonanych w swoich szeregach kadrowych. Awanse otrzymali Sandra Rivera - dotychczas zarządzająca rozwojem działu Datacenter i AI, oraz Raja Koduri, który dotychczas był dyrektorem działu Software and Graphics. Obydwoje zostali awansowani do stopnia starszego wiceprezesa. W praktyce obydwoje zachowają swoje stanowiska, ale będą uczestniczyć w naradach na wyższym szczeblu i mięć większy wpływ na kształtowanie rozwoju Intela i jego technologii. Oprócz tego do Intela na stanowiska kierownicze dołączają Nick McKeown - profesor inżynierii elektrycznej ze Stanford University i Greg Lavender - dotychczasowy dyrektor techniczny VmWare.



Ogłaszając te zmiany Intel wyraził nadzieję, że wzmocnienie kluczowych kadr pozwoli na przyspieszenie tempa przygotowywanych innowacji.



