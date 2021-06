Środa 23 czerwca 2021 Sterowniki Radeon 21.6.1 zmniejszają zużycie energii poza grami 3D

Autor: Zbyszek | 15:12 Karty graficzne Radeon z serii RX 6000 to całkiem udane konstrukcje, pierwsze od kilku lat, które moga nawiązać konkurencję z modelami od Nvidia pod względem wydajności i jednocześnie wydajności na wat. Zasadniczo ich dwie bolączki to niższa niż w GeForce wydajność po włączeniu RayTracingu, oraz wyższy pobór energii w stanie spoczynku lub korzystania z grafiki 2D. Z drugim z tych problemów AMD stara się systematycznie poprawiać nowszymi wydaniami sterowników. Po zaaplikowaniu sterowników Radeon 21.4.1 okazało się, że Radeony z serii RX 6000 pobierają znacznie mniej energii elektrycznej we wszystkich zastosowaniach nie związanych z grami 3D, czyli np. podczas wyświetlania pulpitu.



Zużycie spadło z 25-30W do około 5-7W. Niestety nie dotyczyło to sytuacji, gdy używany był monitor o częstotliwosci 144 Hz, lub w przypadku korzystania z dwóch i więcej monitorów.



Wszystko wskazuje na to, że ten problem został rozwiązany w wydanych wczoraj czerwcowych sterownikach Radeon 21.6.1. Użytkownicy zgłaszają, że po ich zainstalowaniu zużycie energii w trybie wielomonitorowym lub z jednym monitorem przy 144 Hz wynosi około 6-7W.







