Środa 23 czerwca 2021 Gigabyte przygotuje sześć wersji kart Radeon RX 6600 XT

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:32 W 3. kwartale tego roku zadebiutować mogą kolejne karty graficzne AMD z najnowszej serii RDNA 2. Będą to Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600, wykorzystujące najmniejszy układ graficzny ze wszystkich trzech wchodzących w skład tej serii, czyli Navi 23. Chip ma powierzchnię 237mm2, o prawie 100mm2 mniejszą niż Navi 22 z kart Radeon RX 6700 XT. Układ dysponuje 32 blokami CU, czyli 2048 procesorami strumieniowymi, oraz 128-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 16 Gbps. W porównaniu do Navi 22 mamy zatem o 1/4 mniej procesorów strumieniowych i o 1/3 węższą magistralę pamięci.



W referencyjnej wersji karty Radeon RX 6600 XT taktowanie GPU ma dochodzić do 2,6 GHz w trybie Boost. Swoje autorskie konstrukcje przygotują też producenci kart graficznych. Firma Gigabyte przygotuje aż 6 autorskich wersji Radeona RX 6600 XT. Będą to:



Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC PRO

Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC

Gigabyte RX 6600 XT Gaming PRO

Gigabyte RX 6600 XT Gaming

Gigabyte RX 6600 XT Eagle OC

Gigabyte RX 6600 XT Eagle



Karty mają dysponować systemami chłodzenia z 2 lub 3 wentylatorami, a najbardziej wydajne również zmodyfikowaną płytą drukowaną.

Zgodnie z ostatnimi przeciekami, Radeon RX 6700 XT osiąga około 9500 punktów w teście 3DMark Time Spy, czyli o kilka procent więcej niż GeForce RTX 3060. Obie karty będą ze sobą konkurować.







