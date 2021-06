Piątek 25 czerwca 2021 FidelityFX Super Resolution już dostępne dla twórców gier na Xbox

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:35 Microsoft opublikował nową wersję pakietu deweloperskiego Game Development Kit (GDK) dedykowanego swoim nowym konsolom tj. Xboxom Series S i X. Nowy pakiet GDK wprowadza bardzo istotną nowość, jaką jest dodanie obsługi dla FidelityFX Super Resolution, czyli opracowanej przez AMD techniki polegającej na podniesieniu rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z częściową eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. Pozwala to uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczości takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling, a kosztem wyżej płynności jest pewien spadek jakości obrazu.



Dostępność GDK obsługującego FidelityFX Super Resolution oznacza, że twórcy gier dla najnowszych Xboxów mogą już implementować rozwiązanie do swoich produkcji, lub dodać je do istniejących gier w aktualizacji.



