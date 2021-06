Piątek 25 czerwca 2021 Nvidia wprowadza podrasowaną wersję kart A100 z 80 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:11 Oferowane od prawie roku karty A100 to najnowsze akceleratory obliczeniowe od Nvidia. Zamontowano na nich największy opracowany układ z architekturą Amepre - GA100, zbudowany z 54 miliardów tranzystorów. Chip ma aktywne 6912 rdzeni CUDA, 432 jednostki Tensor, i współpracuje z 40GB pamięci HBM2 o łącznej przepustowości ponad 1600 GB/s. Karty te pojawiły się w ofercie Nvidia latem ubiegłego roku, zastępując wcześniejsze modele w postaci kart Nvidia Tesla V100 z układem GV100 z serii Volta. Po rocznej dostępności na rynku, Nvidia szykuje wzmocnioną wersję kart A100.



Będą to karty A100 80 GB, wyposażone w pamięć o dwukrotnie większej pojemności. Nvidia nie zdecydowała się poprzestawać tylko na tej modyfikacji - w A100 80 GB zastosowano szybsze pamięci HBM, przez co przepustowość wzrosła z 1,6 TB/s do 2,0 TB/s.

A100 w wersji 80 GB mają być dostępne dla klientów w przyszłym tygodniu, w cenie 20 000 USD. Warto dodać, że cena wersji 40 GB to 15 000 USD.



Nvidia ma możliwość wypuszczenia jeszcze bardziej wydajnych kart - w kartach A100 stosowane są układy GA100 mające aktywne tylko 108 ze 128 bloków SM. Wciąż możliwe jest wydanie kart dysponujących jeszcze większą mocą obliczeniową niż A100.







