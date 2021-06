Piątek 25 czerwca 2021 Letnia Wyprzedaż gier w Steam - promocje potrwają do 8 lipca

Autor: Zbyszek | źródło: Steam | 19:23 Wczoraj na platformie Steam wystartowała coroczna, letnia wyprzedaż gier. Promocje w ramach Steam Summer Sale 2021 potrwają do 8 lipca do godziny 19.00 czasu polskiego. Co istotne - nie są to promocje błyskawiczne, kiedy określone gry są przecenione przez krótki okres czasu w ograniczonej liczbie. Przecena w ramach Steam Summer Sale 2021 ma charakter stały - ceny wszystkich gier są obniżone w takim samym stopniu, przez cały czas trwania promocji. Jest to więc dobra okazja do nabycia dość świeżych tytułów w niższych cenach, lub odświeżenia sobie klasyków.



Przykładowe ceny to:



Arma 3 - 29,99 zł

Project CARS 2 - 26,98 zł

Tekken 7 - 22,48 zł

Warhammer: Vermintide 2 - 26,99 zł

Middle-earth: Shadow of War - 24,29 zł

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 10,79 zł

STAR WARS Empire at War - Gold Pack - 25,19 zł

Surviving Mars - 26,99 zł

Dead by Daylight - 43,19 zł

Injustice 2 - 54,00 zł

PUBG - 36,49 zł

Borderlands: The Pre-Sequel - 50,70 zł

Stellaris - 35,74 zł

Outer Wilds - 53,99 zł

BATTLETECH - 35,74 zł

Metro Exodus - 50,70 zł

Hearts of Iron IV - 35,74 zł

Halo: The Master Chief Collection - 71,49 zł

Battlefield V - 67,47 zł

Forza Horizon 4 - 107,49 zł

Predator: Hunting Grounds - 84,50 zł

Resident Evil 2 - 67,60 zł

Green Hell - 62,99 zł

Dragon Ball Z: Kakarot - 82,17 zł

Everspace 2 - 129,59 zł

Cyberpunk 2077 - 133,33 zł



