Piątek 25 czerwca 2021 Windows 11 oficjalnie zaprezentowany przez Microsoft

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 19:54 Microsoft , który jeszcze kilka lat temu deklarował, że Windows 10 zostanie z-nami na długie lata, stopniowo ewoluując w ramach corocznych aktualizacji, najwidoczniej stwierdził, że nadszedł czas na większy powiew świeżości. Firma oficjalnie zaprezentowała Windows 11, czyli następcę popularnej obecnie dziesiątki. Nowy Windows trafi do użytkowników jeszcze w tym roku, a aktualizacja z Windows 7, 8 i 10 do Windows 11 będzie darmowa. Nowy system wprowadza bardzo wiele nowości, a najbardziej widoczną jest nowy wygląd interfejsu graficznego, z elementami przeźroczystości znanymi z Windows 7, oraz przeniesienie menu start na środek paska zadań.



Nowe menu start także zostało znacznie przemeblowane, a ponadto integruje się z One Drive, dzięki czemu po zalogowaniu się na innym urządzeniu tym samym kontem Microsoft, zawartość menu start zostanie zsynchronizowana, pokazując pliki otwierane na innym urządzeniu. Oznacza to, że Windows 11 jeszcze bardziej od poprzednika korzysta z rozwiązań chmurowych.



Poza zmienionym wyglądem Windows 11 wprowadza też nowy system zarządzania położeniem okien na ekranie - po najechaniu kursorem na przycisk maksymalizacji pokazują się różne opcje przypięcia okna do różnej części pulpitu. Ma to pozwalać na wygodne korzystanie z wielu okien jednocześnie na wielu ekranach lub szerokich ekranach typu 21:9 i 32:9. Kolejne nowości to większa integracja z MS Teams, oraz wiele nowych tzw. Widżetów, które można personalizować.





Pod względem technicznym, Windows 11 pozwala na uruchamianie aplikacji z Androida za pomocą Amazon Appstore - programy są emulowane na maszynie wirtualnej, która jest zgodna z Android Open Source Project (AOSP). Nowy Windows potrafi także optymalnie wykorzystywać procesory wyposażone w różne rodzaje rdzeni (np. nadchodzące CPU Intel Alder Lake-S). Kolejne z nowości zostały zaczerpnięcie z najnowszej generacji konsol Xbox: jest to obsługa DirectMI Storage do szybkiego wczytywania gier, oraz tryb Auto HDR. Przebudowany został moduł Windows Update - instalacja aktualizacji ma być zauważalnie szybsza i mniej inwazyjna niż w Windows 10, a także częściej odbywać się w tle bez wiedzy użytkownika i wyskakujących okienek. Całkowicie przebudowano też zakładkę Ustawienia.



Minimalne wymagania sprzętowe to 4GB pamięci RAM, dwurdzeniowy procesor, karta graficzna zgodna z DirectX 12 i WDDM 2.0, ekran o rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli, oraz 64 GB wolnego miejsca na dysku. Niestety do używania wersji Home konieczne będzie założenie konta Microsoft account.



Data premiery nie została podana, ale można zakładać, że debiut Windows 11 nastąpi jesienią tego roku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.