Poniedziałek 28 czerwca 2021 DirectStorage wymaga Windows 11 i karty z DX12 Ultimate

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:01 Wraz z zapowiedzią systemu Windows 11 Microsoft ujawnił, że część funkcji znanych z konsol z rodziny Xbox trafi do PCtów, ale będzie dostępna jedynie w nowej wersji okienek. Jednym z takich narzędzi będzie API DirectStorage odpowiedzialne za szybsze wczytywanie danych z dysku SSD, co wpływa między innymi na krótsze czasy ładowania się gier i ich etapów. Jej działanie polega na kompresji plików gromadzonych na dysku, przez co zajmują one mniej miejsca, a następnie ich bezpośrednie lub pośrednie (przez RAM) ładowanie do pamięci VRAM karty graficznej. Przewagą DirectStorage nad innymi algorytmami kompresji jest fakt, że za dekompresję plików odpowiedzialne są procesory strumieniowe karty graficznej, a nie rdzenie procesora ogólnego zastosowania.



Dzięki temu cały proces jest po prostu szybszy i mniej zasobożerny. Problem w tym, że aby to zadziałało konieczne jest posiadanie Windowsa 11 oraz odpowiedniego sprzętu. Konkretnie komputera z dyskiem SSD obsługującym protokół NVMe (najlepiej co najmniej 1TB) oraz kartą zgodną z API DirectX 12 Ultimate. Gwoli przypomnienia aktualnie najnowszą wersję tych bibliotek wspierają tylko trzy serie kart graficznych: GeForce RTX 20xx i RTX 30xx od Nvidii oraz Radeony RX 6000 od AMD. Innymi słowy na start z tej technologii skorzystają tylko nieliczni. Tyle dobrego, że aktualizacja do Windows 11 będzie bezpłatna.







