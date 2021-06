Wtorek 29 czerwca 2021 Sytuacja na rynku kart graficznych zaczyna się powoli poprawiać

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 Wygląda na to, że sytuacja na rynku kart graficznych zaczyna się powoli normalizować. Nie oznacza to co prawda, że można już normalnie kupować nowe akceleratory w sugerowanych cenach detalicznych, co to to nie, ale i tak jest lepiej niż jeszcze 2-3 miesiące temu. Widać to po cenach najpopularniejszych modeli, które w porównaniu do początków maja spadły średnio o 12,6% (wg. wyliczeń Toms Hardware). Nieco lepiej jest też z dostępnością w sklepach. Co prawda przez większość czasu wielu modeli po prostu nie da się kupić, ale mimo wszystko dostawy są coraz częstsze.



Co więcej dystrybutorzy donoszą, że na rynek trafia coraz więcej kart z serii LHR (Light Hash Rate), które póki co nie cieszą się dużą estymą wśród kopaczy kryptowalut. Na szczęście to też powinno się niebawem zmienić, bo nowe blokady dla górników wprowadzone w nowych rewizjach chipów firmy Nvidia powinny skutecznie ograniczyć proceder wykupowania kart z GPU dla graczy do koparek. Może w końcu zakup karty do „blaszaka” przestanie być luksusem.



