Poniedziałek 28 czerwca 2021 Mozilla uruchamia projekt Rally

Autor: Wedelek | źródło: Mozilla | 05:31 Prywatność danych i ogólnie pojęte cyberbezpieczeństwo stało się w ostatnich latach bardzo ważną kwestią. Użytkownicy Internetu coraz częściej zwracają uwagę na to kto zbiera od nich prywatne informacje, czego dokładnie dotyczą, w jakiej ilości są gromadzone i wreszcie do czego są potem używane. Problem w tym, że o ile ograniczanie samowoli prywatnych korporacji w tym aspekcie jest rzeczą chwalebną, to przy tym rykoszetem dostają organizacje non-profit, które gromadzą dane jedynie na potrzeby rozwoju nauki.



Świadoma tego problemu Mozilla postanowiła uruchomić program Rally w ramach którego użytkownicy będą mogli dobrowolnie przekazywać część swoich prywatnych danych (np. dotyczących czasu przeglądania witryn) na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się badaniami o charakterze niekomercyjnym. Aby zachęcić użytkowników do takiego działania Mozilla zapowiedziała, że będzie możliwe spersonalizowanie ustawień działania algorytmu zbierającego dane, a cały projekt ma być w pełni transparenty od samego początku aż do jego końca.



Przy tej okazji zapowiedziano, że pierwszym z podmiotów, który otrzyma dostęp do danych zgromadzonych w ramach inicjatywy Rally będzie Uniwersytet w Princeton, który użyje je w badaniach nad wpływem informacji ze świata polityki i newsów o COVID-19 na społeczeństwo.



Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.



