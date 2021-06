Poniedziałek 28 czerwca 2021 Nowe testy wydajności DG2 z 256EU

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:44 Do bazy danych popularnego benchmarku Geekbench trafiły właśnie wyniki testów dwóch nowych układów graficznych Intela z serii Gen12 Xe. Oba były połączone z hybrydowym procesorem Alder Lake-P wyposażonym w 14 rdzeni i 20 wątków, 64KB/32KB pamięci L1, 4MB pamięci L2 i 24MB L3. Tak nietypowa liczba rdzeni wynika stąd, że 6 z nich to niskonapięciowe Gracemonty, a 8 to wydajne Golden Cove. Wracając jednak do układów graficznych słabszy z nich miał 96 jednostek EU pracujących z zegarem 1,2GHz, a mocniejszy dysponował 256EU, które działały z częstotliwością 1400MHz.



Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że pierwszy z chipów to najprawdopodobniej IGP wbudowany w procesor, a drugi to jednostka dedykowana. A konkretniej mamy najprawdopodobniej do czynienia z wersją wyposażoną w 8GB pamięci typu GDDR6 - nie należy się tu sugerować danymi podawanymi przez Geekbencha.



Tak czy siak o ile wydajność na poziomie GeForce GTX 460 (Fermi) w przypadku IGP jest co najmniej zadowalająca, tak 18 450pkt jakie zdobył w tym teście model DG2-256 raczej nie powala - jest to poziom GeForce GTX 1050 (Pascal). Inna rzecz, że to czy ostatecznie karta okaże się sukcesem czy nie będzie uzależnione nie tylko od jej wydajności, ale i ceny.







