Poniedziałek 28 czerwca 2021 AMD 4700S – odrzut z nowych konsol trafia na rynek OEM?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 AMD wprowadziło do oferty nowy zestaw deweloperski dla producentów OEM, który w założeniu ma im ułatwić tworzenie autorskich konstrukcji, które następnie mogłyby być sprzedawane klientom detalicznym jako standardowe „blaszaki”. To co w całej tej historii jest najciekawsze to duże podobieństwo zestawu 4700S do APU dla konsoli Xbox Series X/S i PlayStation 5. Mówiąc wprost wszystko wskazuje na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. odrzutami, które AMD postanowiło sprzedać jako nowy produkt, unikając przy tym jak ognia stosowania marki Ryzen.



Całość składa się z płytki mini-ITX w którą wlutowano procesor składający się 8-rdzeni x86 Zen 2 z obsługą 16-wątków oraz od 8GB do 16GB pamięci RAM typu GDDR6. Brzmi znajomo? No właśnie. Należy przy tym zauważyć, że sam układ nie posiada sprawnego IGP i wymaga dodatkowego modułu graficznego, który deweloper wepnie w dedykowane złącze PCI-Express x16 w wersji 2.0. Specyfikacja techniczna obejmuje również chipset A77E Fusion, układ audio od Reatleka i Asix AX88179 do LANu, dwa porty SATA, cztery USB 2.0, pojedynczy USB 3.0 Gen 1 i trzy USB 3.2 Gen 2. Zabrakło natomiast złącza M.2 dla dysku SSD. Ceny zresztą też.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.