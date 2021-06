Środa 30 czerwca 2021 Horizon Chase Turbo, Sonic Mania i The Spectrum Retreat za darmo na Epicu

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Do jutra do godziny 17:00 fani klasycznych gier zręcznościowych z przełomu wieków będą mogli za darmo przypisać do swoich kont w sklepie Epic Games Store dwa tytuły nawiązujące do znanych hitów sprzed lat. Pierwszym z nich jest prosta wyścigówka z gatunku arcade o nazwie Horizon Chase Turbo, nawiązująca swoją stylistyką i mechaniką do gier z końca XX wieku. Mimo kreskówkowej grafiki tytuł ten ma trafić w gusta fanów takich retrotytułów jak Ridge Racer, Daytona czy Out Run. Fanów starych gier powinna też ucieszyć kolejna darmowa pozycja, którą jest Sonic Mania.



Jest to ni mniej ni więcej, a odświeżona wersja klasycznej platformówki 2D z czasów Segi Genesis opowiadająca o przygodach antropomorficznego jeża Sonica. Gra łączy w sobie zarówno stare, oryginalne lokacje na czele z kultowym Green Hill Zone jak i zupełnie nowe mapy. Niebieskiemu jeżowi towarzyszą tu dwaj jego towarzysze znani z kolejnych odsłon serii, czyli Tails i Knuckles, a znaną mechanikę poszerzono o nowy zestaw ruchów na czele z tzw. Drop Dashem.



1 lipca po 17:00 miejsce Horizon Chase Turbo i Sonic Mania zastąpi The Spectrum Retreat. Jest to pierwszoosobowa gra logiczno-eksploracyjna w której wcielamy się w jednego z pensjonariuszy tajemniczego hotelu Penrose, a naszym celem jest jego opuszczenie. Jak nie trudno się domyślić łatwiej powiedzieć niż zrobić. Na szczęście nasz protagonista ma pod ręką niezwykły artefakt, który potrafi absorbować barwy, co jest nam potrzebne do rozwiązywania poszczególnych łamigłówek i aktywacji windy.



Wszystkie opisywane tytuły możecie pozyskać TUTAJ.











