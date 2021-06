Poniedziałek 28 czerwca 2021 Intel planuje jeszcze jeden socket - LGA-1800

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Przez ostatnie kilka miesięcy wielokrotnie mogliśmy przeczytać o nowej podstawce Intela o nazwie LGA-1700, z którą mają być kompatybilne desktopowe procesory z serii Alder Lake (12-gen) i Raptor Lake (13-gen). W porównaniu do aktualnie wykorzystywanych gniazd nowy socket ma mieć nie tylko więcej pinów/blaszek, ale też zupełnie inny kształt. To z kolei pociąga za sobą konieczność zastosowania nowego systemu mocującego układy chłodzenia, przez co aktualnie dostępne na rynku produkty nie będą kompatybilne z nowymi procesorami. Jakiś czas temu pisał o tym Igor Wallosek z IgorsLAB.



Wtedy też w jego wypowiedzi pojawiła się nazwa jeszcze jednego socketu – LGA-18xx. Potem już nikt o tym gnieździe nie wspominał i szczerze powiedziawszy wszyscy zdążyliśmy o nim zapomnieć. Tymczasem okazuje się, że taka podstawka faktycznie jest planowana i pod względem fizycznych wymiarów będzie ona identyczna jak LGA-1700. Dowodzi tego tweet użytkownika momom_us, który zawiera zdjęcie płytki maskującej służącej do zabezpieczania gniazda na czas transportu.



Na tym niestety nasza wiedza w tym zakresie się kończy i nie wiemy czym będzie nowy socket i do czego zostanie użyty. Najbardziej prawdopodobne są na chwilę obecną dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada, że nowe gniazdo procesora może zostać wykorzystane w 14-generacji procesorów Core o kodowej nazwie Meteor Lake, a drugi przewiduje, że będzie to podstawka dedykowana procesorom dla stacji roboczych z rodziny Xeon.







