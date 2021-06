Wtorek 29 czerwca 2021 AMD chwali się osiągnięciami w dziedzinie superkomputerów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:14 Podczas tegorocznej imprezy ISC 2021 AMD pochwaliło się najnowszymi sukcesami na polu rozwiązań dla superkomputerów (HPC) podkreślając, że już trzy z pośród dziesięciu najwydajniejszych jednostek ma komponenty czerwonych. Są to maszyny o kodowej nazwie Perllmuter (5), Selen (6) i JUWELS (8). Co ważniejszy takich systemów wciąż przybywa, a na tym polu dużą estymą cieszą nie tylko wyśmienite procesory z serii EPYC ale Radeony z rodziny Instinct. Od listopada 2020 do czerwca 2021 liczba superkomputerów z listy TOP 500 napędzanych przez rozwiązania AMD zwiększyła się ponad dwukrotnie – z 21 do 49, a w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 mieliśmy do czynienia z prawie pięciokrotnym wzrostem – z 10 do 49.



W sumie na 59 nowych maszyn aż 29 posiadało komponenty od AMD. Ponadto w tym i przyszłym roku planowane jest uruchomienie superkomputerów z EPYCami i Radeonami o mocy ponad 1,5 i 2 EksaFlops, które mają być najwydajniejszymi superkomputerami na świecie. Dla porównania najmocniejszy aktualnie klaster dysponuje mocą około 0,5 EksaFlopsa.



Na samych przechwałkach się oczywiście nie skończyło. Firma AMD uruchomiła też nową inicjatywę AIER (AMD Instinct Education and Research) i ogłosiła, że biblioteka PyTorch jest już dostępna dla platformy ROCm jako instalowalny pakiet. Przeprowadzono również badanie Intersect360, które na bazie zapytań do instytucji zainteresowanych HPC, wykazało, że już 23% z nich szeroko posługuje się procesorami AMD EPYC, a 47% testuje je.







