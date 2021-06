Wtorek 29 czerwca 2021 Aplikacje dla iPadów będą mogły wykorzystać więcej niż 5GB RAMu

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:30 Wraz z premierą najnowszych iPadów z procesorami M1 wybuchła miniafera związana ze sztucznym ograniczeniem jakie Apple nałożyło na deweloperów. Jest ono związane z ilością pamięci RAM jaką może wykorzystać pojedyncza aplikacja i jest to pokłosie podobnego rozwiązania istniejącego w poprzednich wersjach OSa, w których też taki limit istniał. Problem polega na tym, że o ile w starszych iPadach z 6GB RAMu nie był on dotkliwy, tak w najnowszych tabletach z 8GB lub 16GB RAMu sztuczny przydział 5GB dla aplikacji bywa bolesny. Na szczęście jest to sytuacja przejściowa o czym świadczy druga beta iPadOS 15 w której pojawił się mechanizm umożliwiający przydzielenie danemu programowi dodatkowej ilości RAMu.



Przygotowany w tym celu algorytm ma na bieżąco weryfikować ilość dostępnej pamięci, a następnie rozdzielać dostęp do niewykorzystanych zasobów tym programom, które będą tego wymagać. Apple zaznacza przy tym, że nadal będzie istnieć zasada mówiąca, że dana apka musi działać równie szybko z mniejszą ilością pamięci RAM, a przydzielenie dodatkowych zasobów nie może być obligatoryjne do jej sprawnego działania.







