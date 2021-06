Wtorek 29 czerwca 2021 LG chce zacząć sprzedawać w swoich sklepach iPhony

Autor: Wedelek | 05:45 Po oficjalnym wycofaniu się LG z rynku smartfonów południowokoreański gigant ma do rozwiązania dość istotny problem. Co zrobić ze sporą częścią wystawową w należących do tego producenta sklepach Best Shop. Jednym z pomysłów jest nawiązanie współpracy z Apple i rozpoczęcie sprzedaży urządzeń z rodziny iPhone i iPad, które wypełniłyby lukę po dotychczasowych telefonach od LG. Idea ta bardzo mocno nie podoba się Samsungowi, który twierdzi, że byłoby to wbrew umowie podpisanej przez oba podmioty w 2018 roku. Wynika z niej, że w sklepach firmowych Samsunga i LG mogą być sprzedawane jedynie produkty produkowane przez te firmy.



LG ma oczywiście w tym aspekcie odmienne zdanie i zdaje się nie przejmować protestami Samsunga, dla którego taki obrót sprawy byłby dużym problemem. Produkty Apple są przecież bezpośrednią konkurencją dla wielu produktów z serii Galaxy, a obecnie urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem stanowią niemal 30% wszystkich sprzedanych do tej pory urządzeń z 5G. Jeśli dodamy do tego fakt, że w Południowej Korei jest ponad 400 Best Shopów szybko okaże się, że dla Samsunga może się bardziej opłacić podpisanie umowy z LG niż pozwolenie na to, by ich miejsce zajęło Apple. Pytanie tylko czy LG by na to poszło.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.