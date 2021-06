Wtorek 29 czerwca 2021 Broadcom, MediaTek i Marvell zachwycone pomysłem zakupu ARMa przez Nvidię

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:53 Umowa pomiędzy Nvidią a Softbankiem dotycząca sprzedaży ARM Holdings wywołuje od kilku miesięcy olbrzymi sprzeciw ze strony niektórych gigantów z branży IT. Przeciwne przejęciu ARMa i jego technologii są między innymi Qualcomm, Apple i Microsoft, które twierdzą, że taki obrót spraw może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność. Ponieważ firmy te próbują storpedować umowę na wszystkie możliwe sposoby, więc Nvidia postanowiła przeciwdziałać zachęcając partnerów ARMa do poparcia transakcji. W ten sposób powstała grupa firm, które zaczęły ciepło wypowiadać się o całej sprawie.



Znalazły się w niej Broadcom, MediaTek oraz Marvell Technology Group, a więc duzi producenci ze sporym udziałem w rynku w swoich segmentach. I o ile Broadcomm i Marvell jako przedsiębiorstwa z USA faktycznie mogą być z takiego obrotu sprawy zadowolone, bo przejęcie ARMa przez Nvidię może im pomóc w walce z konkurencją z Chin, o tyle postawa MediaTeka będącego przedsiębiorstwem tajwańskim każe się zastanowić nad tym jakie to benefity obiecała tym firmom Nvidia za poparcie jej starań. No cóż, tego pewnie nie dowiemy się nigdy.



Która strona wygra okaże się pewnie za jakiś czas, a tymczasem Softbank jest tak pewien tego, że sprawa zakończy się po jego myśli, że złożył właśnie wniosek o pożyczkę w wysokości 7,5-miliarda dolarów jako zabezpieczenie podając zyski ze sprzedaży ARMa.



