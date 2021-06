Poniedziałek 28 czerwca 2021 Urządzenia Apple zagrożeniem dla użytkowników rozruszników serca

Autor: Wedelek | 18:20 Nie jest żadną tajemnicą, że urządzenia elektryczne mogą powodować interferencje, które negatywnie wpływają na pozostałe komponenty elektroniczne. Dlatego też większość elektroniki ma specjalne ekranowanie, które przeciwdziała negatywnym skutkom takiego oddziaływania. O ile w przypadku zwykłych urządzeń nawet jeśli dojdzie do nieprawidłowego ich funkcjonowania nie będzie to duży problem, tak w przypadku urządzeń medycznych nawet drobne zakłócenia mogą być groźne. Tyczy się to przede wszystkim różnego rodzaju implantów, takich jak chociażby dość popularne rozruszniki serca.



Mając to na uwadze firma Apple we współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Kardiologów (AHA) przygotowała ostrzeżenie dla użytkowników z wszczepami w którym zaleca się aby zachować minimum 6 cali odstępu (15,24cm) pomiędzy urządzeniami z logo jabłuszka a np. rozrusznikiem oraz około 12 cali (30,5cm) jeśli urządzenie jest ładowane bezprzewodowo.



Tyczy się to praktycznie wszystkich urządzeń tej firmy, ale można założyć, że taki problem występuje nie tylko w przypadku urządzeń Apple, a we wszystkich, w których użyto magnesów i/lub modułów bezprzewodowego ładowania. Tak czy siak jeśli ktoś z Was korzysta z implantów, to warto się do tej zasady stosować.



Poniżej znajdziecie kompletną listę urządzeń, które zdaniem AHA są szczególnie niebezpieczne dla posiadaczy implantów:





 AirPods

 AirPods

 AirPods Pro

 AirPods Max

 Apple Watch

 Apple Watch bands with magnets

 Apple Watch magnetic charging accessories

 HomePod

 HomePod mini

 iPad

 iPad mini

 iPad Air

 iPad Pro

 iPad Smart Covers and Smart Folios

 iPad Smart Keyboard and Smart Keyboard Folio

 Magic Keyboard for iPad

 iPhone 12 models

 MagSafe accessories

 Mac mini

 Mac Pro

 MacBook Air

 MacBook Pro

 iMac

 Apple Pro Display XDR

 Beats Flex

 Beats X

 PowerBeats Pro

 UrBeats3



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.