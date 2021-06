Poniedziałek 28 czerwca 2021 Pełny Navi 23 ma 32 bloki CU i 64ROPy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 18:37 Mimo zapowiedzi kilku rozwiązań bazujących na chipie Navi 23 wciąż nie otrzymaliśmy ani jednego gotowego produktu, przez co aż do tej pory nie było w 100% wiadomo jaką specyfikację ma pełny układ. Poznaliśmy jedynie częściowy opis wersji przyciętej, to jest z 28 jednostkami CU, która ma trafić między innymi do mobilnego Radeona RX 6600M i Radeona PRO W6600. Ten stan rzeczy wreszcie uległ zmianie za sprawą AMD, które przyznało, że pełny Navi 23 składa się z 32 bloków CU zbudowanych z 11,1-miliarda tranzystorów ułożonych na powierzchni 237 mm².



Te budują w sumie 32 jednostki RT, 2048 procesorów strumieniowych, 128TMU, 64ROPy (do tej pory Tech Power Up podawał, że jest ich 32) oraz 32MB pamięci Infinity Cache. Taki pełny GPU ma też oferować 128-bitowy interfejs pamięci RAM typu GDDR6 o łącznej przepustowości do 256GB/s, a jego TBP ma wynosić około 100W.







