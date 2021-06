Wtorek 29 czerwca 2021 Intel potwierdza Sapphire Rapids z pamięciami HBM2

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:05 Podczas ISC 2021 Intel przyznał, że pod koniec 2022 roku do sprzedaży trafią mocniejsze warianty Xeonów Scalable z rodziny Sapphire Rapids wyposażone w pamięć podręczną typu HBM, ułożoną w formie stosów na tej samej płytce krzemowej co jądro procesora. Chipzilla potwierdziła tym samym plotki, które już jakiś czas temu sugerowały taki obrót sprawy. Późniejsza premiera wersji SPR-HBM wyjaśnia też czemu pierwsze próbki inżynieryjne miały moduły HBM, a kolejne już nie. Po prostu testowano różne warianty procesora. Jeśli chodzi o ilość pamięci podręcznej, to niestety musimy w dalszym ciągu posiłkować się nieoficjalnymi źródłami, które podają, że TOPowe modele mają mieć 64GB pamięci typu HBM2e.



Oprócz tego seria Sapphire Rapids ma walczyć o klienta maksymalnie 56 rdzeniami x86 Golden Cove wytwarzanymi w usprawnionej litografii 10nm, 8-kanałowym kontrolerem pamięci RAM typu DDR5-4800MHz, 80-liniami PCI-Express 4/5 oraz wsparciem dla nowych typów instrukcji, w tym poszerzonego zestawu AVX-512 i AMX/TMUL.







