Badaj, analizuj, projektuj - zostań UX Designerem dzięki kursowi online Future Collars

O tym, czy dana aplikacja lub oprogramowanie odniesie sukces i spodoba się użytkownikom, decyduje wiele czynników. W przypadku programu, który wchodzi na wyjątkowo trudny rynek (np. mobilny) dużą rolę odgrywa jakość wykonania i intuicyjność obsługi. Projektowaniem rozwiązań, które mają sprawić, że użytkowanie danej aplikacji będzie łatwe i przyjemne, zajmuje się UX Designer. Zarobki dla takich projektantów stale rosną, a coraz większa liczba firma decyduje się na zaangażowanie UX Designerów w rozwój swojego projektu. Przekonaj się, jak ciekawym, rozwijającym, a przede wszystkim intratnym zajęciem jest dbanie o intuicyjność obsługi oprogramowania dzięki kursowi online UX Designer od Future Collars.









Opanuj podstawy UX Designu i zarabiaj od 8 do 10 tys. zł brutto miesięcznie

Wielu młodych ludzi zastanawia się, w jakim kierunku się rozwijać, by cieszyć się pracą w kreatywnym środowisku i wysoką pensją. Z kolei bardziej doświadczeni pracownicy z szeroko rozumianej branży graficznej często myślą o przebranżowieniu lub podniesieniu swoich kompetencji, by zyskać możliwość podjęcia nowych, ekscytujących wyzwań. Kurs online UX Designer autorstwa Future Collars to dobre rozwiązanie dla obu grup – w trakcie 225 godzin zajęć uczestnicy poznają wiele zagadnień teoretycznych związanych z Visual Designem czy tym, jak działa ludzki mózg, by następnie wykorzystać je w praktyce, budując własne portfolio.

16-tygodniowy kurs online UX Designer przeprowadzany jest przez troje mentorów z wieloletnim doświadczeniem w branży, a zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach (do 12 osób). Dzięki temu każdy z kursantów może liczyć na pełne wsparcie mentorów i indywidualne podejście – jeśli z czymś nie będziesz dawał sobie rady, wystarczy zakomunikować to mentorowi. Wszystkie lekcje są przeprowadzane na żywo, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do nich później – Future Collar ma specjalną platformę, na której materiały i nagrania dostępne są przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Kurs online UX Designer to tylko początek – specjaliści Future Collar pomogą w rekrutacji

Oprócz zajęć odbywających się 2 razy w tygodniu przez 4 miesiące kursanci zyskują również dostęp do wsparcia profesjonalnej rekruterki, która pomoże odnaleźć się w nowej branży. Przez kolejne 3 miesiące nie tylko pomoże w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert pracy, ale również ułatwi przygotowanie atrakcyjnej dla potencjalnego pracodawcy aplikacji (CV, portfolio itp.).

Kursanci zyskują również dostęp do pakietu lekcji angielskiego stworzonego z myślą o branży IT. Pomoże to utrwalić już posiadaną wiedzę oraz znacząco poszerzy zasób słownictwa, dzięki czemu praca w międzynarodowym zespole nie będzie problemem.