Wtorek 29 czerwca 2021 Pierwsze wyniki wydajności Exynosa z IGP RDNA2

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:47 Użytkownik Ice Universe opublikował w sieci wyniki wydajności próbki inżynieryjnej nowego SoC z rodziny Exynos bazującego na rdzeniach ARM Cortex A77 i IGP z architekturą RDNA2 od AMD. Uzyskany w benchmarku 3D Mark Wildfire rezultat to 8134pkt co plasuje badany układ na samym szczycie listy najwydajniejszych SoC dla smartfonów z Androidem. Pod względem czystej mocy obliczeniowej opisywany IGP jest o niemal 55% wydajniejszy od jednostki Adreno wbudowanej w Exynosa 2100, który napędza flagowe modele S21 Ultra od Samsunga i może śmiało konkurować z najnowszymi procesorami Apple dla smartfonów.



Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskany rezultat dotyczył pierwszego przebiegu testu. W kolejnych wydajność na pewno będzie wyraźnie niższy z uwagi na tzw. throttling, który rzekomo ma ścinać wydajność IGP od AMD o około 30%. Jest to wyraźny spadek, ale z drugiej strony w układach konkurencji jest identycznie, więc ciężko to rozpatrywać w kategorii poważnych wad. Zwłaszcza, że ponad 5000pkt w 3D Marku to nadal świetny wynik.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.