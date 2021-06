Wtorek 29 czerwca 2021 Intel ruszył z produkcją kart Xe-HPC i Xe-HPG

Autor: Wedelek | 17:44 Intel ogłosił, że ruszyła już masowa produkcja serwerowych kart Xe-HPG oraz walidacja Xe-HPC aka Ponte Vecchio, a to oznacza, że ich premiera jest tuż za rogiem. Układy z tej drugiej serii składają się z maksymalnie 47 bloków/chipletów umieszczonych na jednej płytce krzemowej z których szesnaście to moduły obliczeniowe Xe HPC, osiem to banki pamięci Rambo cache, dwa to chiplety Xe znane z konstrukcji dla klientów detalicznych, jedenaście chipletów ma w sobie układy komunikacyjne EMIB, dwa to Xe Link I/O, a osiem to stosy z pamięcią HBM. W zależności od wybranej konfiguracji moduły tego typu mogą być łączone ze sobą w większe klastry. Intel prezentował do tej pory konstrukcje z czterema takim chipami złączonymi ze sobą za pomocą szybkich interfejsów komunikacyjnych.



Oprócz Xe-HPC Chipzilla zaczęła też wytwarzać model DG2 (Xe-HPG) dedykowany graczom, którego sercem będzie GPU z 512 blokami EU (4096SP) wspartymi przez 8/16GB pamięci RAM typu GDDR6. Wydajność tej konstrukcji ma być zbliżona do TOPowych układów Nvidii z serii RTX3000.



Oba te układy mogą zostać niebawem zaprezentowane wybranym osobom na szeregu ekskluzywnych pokazów, do których dostęp będą mieć tylko posiadacze kart Odyssey, które Intel rozdawał przez ostatnie miesiące uczestnikom różnych konferencji branżowych. Wszystkie opublikowane materiały będą mieć najprawdopodobniej formę zdigitalizowaną, do której dostęp będą mieli posiadacze zarejestrowanych kart Odyssey. Rejestracja ta właśnie ruszyła.



Do you still have your special event #JoinTheOdyssey cards? Now’s the time to use it! Fill in the details on the form here, and some swag may soon be coming your way… https://t.co/BuKBRk6aqb #XeHPG pic.twitter.com/CSLOQOjW3W — Intel Graphics (@IntelGraphics) June 28, 2021





