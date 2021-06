Środa 30 czerwca 2021 Windows 11 wymaga CPU z co najmniej Kaby Lake lub Zenem

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Po prezentacji Windowsa 11 pojawiły się liczne wątpliwości co do wymagań jakie Microsoft postawił przed użytkownikami chcącymi skorzystać ze wszystkich funkcji jedenastki. Oprócz nowoczesnych kart graficznych z DX12 niezbędnych do działania funkcji DirectStorage wymagany jest też w miarę nowoczesny procesor ze wsparciem dla technologii TPM 2.0 (Trusted Platform Module). W praktyce oznacza to, że wymagany będzie co najmniej procesor z rdzeniami x86 AMD Zen (Ryzen serii 1000), lub Kaby Lake (Intel Core 7th Gen). Wszystkie starsze jednostki nie będą oficjalnie wspierane, co nie oznacza, że Windows 11 na nich nie ruszy.



Zazwyczaj Microsoft nie blokuje w sposób sztuczny słabszych komputerów, ale też co zrozumiałe nie odpowiada za to jak nowy system na nich działa. W praktyce oznacza to, że część funkcjonalności będzie po prostu niedostępna. Konkretnie będą to mechanizmy związane z szyfrowaniem danych zarówno na dysku jak i w pamięci oraz zabezpieczeniami biometrycznymi, w tym Windows Hello, VBS (virtualization-based security), HVCI (hypervisor-protected code integrity) i Secure Boot.



Pozostałe, minimalne wymagania dla Windows 11 to minimum 9-calowy ekran, dwurdzeniowy procesor z taktowaniem minimum 1Ghz, 4GB pamięci RAM i 64GB przestrzeni na dane. Osoby chcące przetestować nowy OS mogą już ściągnąć wersję próbną. Wystarczy być tylko członkiem kanału Insider. Reszta musi poczekać do jesieni.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.