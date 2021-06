Środa 30 czerwca 2021 Sony kupuje studio Housemarque, twórców Returnala

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 05:44 Sony poinformowało o dodaniu do swojego portfolio kolejnego studia deweloperskiego. Jest nim fińskie Housemarque, autorzy ciepło przyjętej gry Returnal, która w kwietniu trafiła na konsole Japończyków. Tytuł ten od samego początku był chwalony zarówno przez graczy jak i krytyków, którzy okrzyknęli go pierwszym rogalikiem AAA. Gra opowiada o losach astronautki Selene, która rozbiła się na nieznanej planecie, wpadając w pętlę czasową. Jedynym sposobem na wyrwanie się z niej jest przedarcie się przez niezliczone zastępy wrogów bez umierania.



Gra należy do gatunku roguelite, co oznacza, że śmierć jest tu elementem mechaniki. Po każdym zgodnie zaczynamy od nowa na losowo generowanej mapie, ale dla ułatwienia część ekwipunku i postępu zostaje zachowana (stąd lite w nazwie gatunku).



Wracając jednak do Housemarque i Sony wiemy na ten temat tylko tyle, że Finowie zostali wcieleni do rodziny PlayStation Studios i że zachowają swoją niezależność. Niestety nie ujawniono ile wydali Japończycy ani tym bardziej jakie są szczegóły umowy.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.