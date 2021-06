Środa 30 czerwca 2021 Dołącz do ekipy TPC - redaktor aktualności poszukiwany!

Autor: DYD | 05:40 Jeśli posiadasz szeroką wiedzę z zakresu nowych technologii, masz bazę zagranicznych tech-źródeł w małym palcu to ta informacja jest skierowana do Ciebie! Poszukujemy osób z całej Polski na stanowisko Redaktor Aktualności. Wymagana jest umiejętność w odnajdywaniu świeżych informacji z ogólnoświatowej sieci, znajomość branży, redagowania notek PR, łatwość budowania zdań oraz zdolności redaktorskie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy. Szczegóły dalej.



Pracę u nas należy bardziej traktować jako coś dodatkowego, a nie stały etat, która zajmie około 2h dziennie dla sprawnego redaktora. W mailu proszę podać krótką informację o sobie, tylko bez CV i listów motywacyjnych :-) Z naszej strony podamy wówczas nasze dokładniejsze oczekiwania i ofertę pracy dla TwojePC. Dodatkowo możemy zaoferować udział w technologicznych konferencjach, dostęp do nowości technologicznych, możliwość recenzowania sprzętu oraz mail w domenie @twojepc.



