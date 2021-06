Środa 30 czerwca 2021 Wyniki wydajności mobilnego Radeona 6700M

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 16:47 Do sieci trafił właśnie wynik wydajności mobilnego Radeona RX 6700M wyposażonego w 10GB pamięci RAM typu GDDR6. Opisywany model bazuje na układzie Navi 22 składającym się z 2304 procesorów strumieniowych połączonych z 80MB pamięci Infinity Cache. Model referencyjny ma też 160-bitową szynę danych, jego GPU pracuje z częstotliwością 1945 MHz do 1987 MHz, a TGP to 135W. To czyni ten model bezpośrednim konkurentem mobilnej karty NVIDIA GeForce RTX 3070, a przynajmniej pod względem prądożerności.



W testach z kolei RX 6700M wsparty przez Ryzena 9 5900HX uzyskał w Fire Strike z 27062 pkt, wyprzedzając nieco RTXa 3070 w wersji Max P, ale już w Time Spy z wynikiem 8628pkt uplasował się poniżej RTXa 3060 (115W). Nie jest więc źle, ale fajerwerków też nie uświadczymy.



[Radeon RX 6700M]



Time Spy & Fire Strike



Performance comparison vs



> RX 6800M

> RTX 3070 (Legion 5 Pro)

> RTX 3070 (ROG Strix G17 G713QR)

> RTX 3060 (Legion 5 Pro)



All Ryzen 5000 systems pic.twitter.com/oCBGOMExei — _rogame (@_rogame) June 29, 2021







