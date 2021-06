Środa 30 czerwca 2021 Samsung opóźnia wdrożenie litografii 3nm GAAFET do 2024 roku

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:00 Samsung ogłosił, że ich technologia produkcji 3nm z użyciem tranzystorów GAAFET zaliczy spore opóźnienie i pojawi się na rynku dwa lata później niż zakładano. Do tej pory wszystkie plany mówiły o wdrożeniu nowego procesu o nazwie 3GAE już w przyszłym roku, ale teraz jest to już nieaktualne, a produkcja pierwszych próbek inżynieryjnych ruszy nie wcześniej niż w 2024 roku. Dla Samsunga jest to fatalna wiadomość, bo w tym tempie nie będzie w stanie dotrzymać kroku swojemu największemu rywalowi, czyli TSMC, który w 2024 roku planuje już rozpoczęcie produkcji w litografii 2nm z użyciem technologii EUV.



Samsung twierdzi, że dzięki nowemu procesowi znacząco wzrośnie upakowanie tranzystorów, które mają być o 35% mniejsze niż ich odpowiedniki w 5nm. Dodatkowo bazujące na nich procesory zaoferują nawet o połowę mniejsze zużycie energii i do 33% więcej mocy obliczeniowej. To całkiem sporo, ale pytanie czy to wystarczy by w 2024 lub 2025 roku konkurować z TSMC.







