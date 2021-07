Czwartek 1 lipca 2021 Neeva - wystartowała płatna alternatywa dla wyszukiwarki Google

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Sridhar Ramaswamy i Vivek Raghunathan, dwaj byli pracownicy firmy Google uruchomili nową wyszukiwarkę internetową o nazwie Neeva. W przeciwieństwie do usługi oferowanej przez Google jest ona w 100% pozbawiona reklam i nastawiona na jak największe bezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników. Ci mogą zresztą dostosować jej ustawienia w taki sposób, by skrypty nie były w stanie efektywnie śledzić poczynań pojedynczego użytkownika. Specyficzny model biznesowy Neevy zakłada, że utracone przychody z reklam pokryją użytkownicy usługi opłacający miesięczny abonament w wysokości 4,95 dolarów.



Nowi użytkownicy mogą też liczyć na trzymiesięczny okres próbny, w ramach którego będzie można korzystać ze wszystkich funkcji Neevy zupełnie za darmo. Zobaczymy czy taki sposób pozyskiwania środków się przyjmie, ale jeśli tak, to mamy szansę kolejną po Duck Duck Go sensowną, nieszpiegującą alternatywę dla Google i Binga.



Neeva współpracuje ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami, w tym Chrome, Firefoxem, Operą, Brave, Edge i Safari oraz umożliwia powiązanie konta z innymi usługami, takimi jak poczta czy kalendarz.







