Czwartek 1 lipca 2021 Evga rozpoczyna współpracę z AMD

Autor: Wedelek | źródło: Evga | 05:19 Firma Evga opublikowała w sieci krótki teaser ich najnowszej serii produktów z rodziny Dark. W skrócie jest to wyłaniające się z mroku logo nowej serii składające się z napisu Dark wkomponowanego w logotyp procesorów AMD Ryzen. Już to daje nam do zrozumienia, że Evga będzie produkować i sprzedawać płyty główne z podstawką AM4 dla procesorów AMD. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle ciekawe, że Evga współpracował do tej pory w zasadzie tylko z Intelem oraz Nvidią i była kojarzona jako wyłączny partner obu tych podmiotów. No a skoro będą już produkować płyty dla procesorów AMD, to kto wie, może zainteresują się też Radeonami.







