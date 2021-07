Czwartek 1 lipca 2021 RTX 3080Ti podkręcony do 2,8GHz. 3GHz to tylko kwestia czasu

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:31 Grupa overclockerów znana jako OGS ustanowiła nowy rekord w podkręcaniu karty GeForce RTX 3080Ti. Jak zwykle wykorzystano w tym celu autorski system chłodzenia ciekłym azotem, który umożliwił osiągnięcie taktowania GPU na poziomie 2,8GHz. Aby dowieść, że karta działa stabilnie poddano ją testom w benchmarku 3D Mark Port Royal, w którym uzyskano 18 726pkt. Niestety grupa nie podzieliła się z nami żadnymi dodatkowymi szczegółami i w zasadzie jedyne co wiemy to to, że do podkręcania użyto modelu Galax RTX 3080 Ti HoF OC Lab Edition XOC Special, który został przygotowany specjalnie z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.



Mówi się, że uzyskany rezultat nie jest kresem wydajności tego modelu, tym bardziej, że GPU w jeszcze mocniejszym modelu RTX 3090 podkręcono do około 3GHz.







