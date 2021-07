Czwartek 1 lipca 2021 AMD szykuje niskonapięciowe Monety i 128-rdzeniowe EPYCi

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:03 (1) Wygląda na to, że AMD ma w planach jeszcze jedną rodzinę APU z rdzeniami Zen 3 o kodowej nazwie Monet. Kryją się pod nią następcy niskonapięciowych Athlonów z serii Dali z czterema rdzeniami x86, wbudowanym kontrolerem PCI-Express i LPDDR4/X oraz IGP na bazie RDNA 2 z 2-4CU. Ich produkcją ma się zająć Global Foundries, który wykorzysta w tym celu nienajnowszą już litografię 12LP+. Tego typu chipy mają być skierowane do niewymagających użytkowników poszukujących układów z bardzo dobrym współczynnikiem ceny do wydajności. Oprócz Monetów do sieci trafiła też kolejna porcja informacji mówiąca o 128-rdzeniowych procesorach EPYC.



Mają to być chipy na bazie rdzeni x86 Zen 4 dedykowane dla podstawki SP5 o kodowej nazwie Bergamo. Plotki sugerują premierę w latach 2022/2023, a więc już po premierze EPYC Genoa, które mają mieć do 96 rdzeni x86. Bezpośrednim konkurentem dla Bergamo mają być Xeony Scalable z rodziny Sapphire Rapids.







rozbrykali sie troche z tymi rdzeniami :P (autor: Kosiarz | data: 1/07/21 | godz.: 18:32 )

ale jakoś nie szkoda mi Intela



