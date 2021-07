Piątek 2 lipca 2021 Micron sprzedał Texas Instruments swoją fabrykę w Utah

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:14 Micron poinformował o sprzedaży firmie Texas Instruments jednego ze swoich Fabów. Mowa o placówce zlokalizowanej w miasteczku Lehi w stanie Utah w USA, w której były do tej pory produkowane pamięci 3D XPoint. Decyzja o sprzedaży zapadła już w marcu i była bezpośrednio związana z wycofaniem się tego producenta z rynku pamięci 3D XPoint. Umowa zawarta pomiędzy oboma podmiotami zakłada, że Micron dostanie $900 milionów w gotówce oraz $600 milionów w formie narzędzi i innych środków trwałych, które najpewniej zostaną rozdystrybuowane do pozostałych placówek tego koncernu.



W ostatnich godzinach Micron opublikował też najnowsze wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego. Wynika z nich że w badanym okresie przychód firmy wyniósł 7,422 mld dolarów co przy marży na poziomie 42,1% pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 1,735 mld dolarów. Podane wartości zostały wyliczone wg. metodologii GAAP, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w poniższej tabelce.







