Piątek 2 lipca 2021 Nvidia ulepszyła DLSS z myślą o walce z AMD FSR

Autor: Wedelek | 05:29 Prezentacja technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) skłoniła Nvidię do opracowania jeszcze jednego, dodatkowego trybu skalowania o nazwie roboczej Ultra Quality. Aktualnie najbardziej szczegółowym trybem w jakim DLSS (Deep Learning Super Sampling) skaluje obraz jest Quality (jakość). Przewiduje on wyrenderowanie obrazu w rozdzielczości stanowiącej 66.6% rozdzielczości wynikowej, a następnie jego przeskalowanie 1,5x do formatu końcowego. FSR z kolei w swoim najbardziej szczegółowym trybie renderuje obraz z w rozdzielczości stanowiącej 77% obrazu wynikowego.



To z kolei oznacza, że obraz jest potem skalowany tylko 1,3x, przez co teoretycznie uzyskany w przypadku technologii od AMD wynik jest lepszej jakości niż ten wygenerowany przez DLSS. Oczywiście obu tych mechanizmów nie można tak łatwo porównać w oparciu jedynie o jeden współczynnik, ale Nvidia najwyraźniej nie chce ryzykować, że zostanie z tyłu i postanowiła interweniować już teraz.



Nowy tryb wydajności jest już dostępny w najnowszej wersji silnika UE5 w wersji 2.2.9.0, co skłoniło Alexandra Battaglię z Digital Foundries do przetestowania jego działania w praktyce. TUTAJ znajdziecie link do pliku w którym można zobaczyć porównanie DLSS zaimplementowanej w UE5 w wersji 2.1.66, 2.6 i 2.9.







