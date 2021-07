Piątek 2 lipca 2021 Sony przejmuje studio Nixxes

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 17:03 Sony ogłosiło przejęcie duńskiego studia Nixxes Software i wcielenie go do rodziny PlayStation Studios. Pozyskana przez Japończyków grupa zajmowała się do tej pory przede wszystkim portowaniem cudzych gier i ich optymalizacją pod konkretne platformy. W ostatnich latach z usług Nixxes skorzystali między innymi twórcy takich tytułów jak Marvel Avengers, Deus Ex: Mankind Divided czy trylogii nowych Tomb Raiderów. Zakup tego typu studia to według znawców rynku kolejny dowód na to, że Sony chce w nadchodzących latach dramatycznie zwiększyć ilość gier wydawanych na komputerach PC.



Zmiana strategii w kwestii ekskluzywności to zapewne pokłosie zmian jakie zaszły na rynku. Aktualnie nie da się łatwo skłonić konsumentów do zakupu tej samej gry na różne platformy, bo dzięki kompatybilności wstecznej dany tytuł wydany dla PS4 bez problemu uruchomi się na PS5. Owszem, grafika będzie gorsza, ale biorąc pod uwagę cenę używek i nowych gier dla wielu osób dodatkowy wydatek jest po prostu nieuzasadniony. Sony musi więc szukać nowych rynków zbytu dla swoich starszych gier żeby rachunek się zgadzał.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.