Piątek 2 lipca 2021 Znamy wydajność zestawu AMD 4700S – powstał na bazie PS5

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:02 Pamiętacie tajemniczy zestaw 4700S, którego specyfikacja trafiła niedawno do sieci? Był on fabrycznie wyposażony w 8-rdzeniowy APU na bazie rdzeni x86 Zen taktowanych zegarem do 3,2GHz z wyłączonym IGP i 8/16GB wbudowanej pamięci GDDR6 14Gb/s. Od początku wiadomym było, że jest to tzw. „odpad” powstały podczas produkcji podzespołów dla jednej z konsol nowej generacji. Nie było tylko wiadomo której. Dziś wiemy już, że płytka powstałą w oparciu o elementy wyprodukowane z myślą o PlayStation 5. Z uwagi na fakt, że płyta ma tylko pojedyncze złącze PCI Express 2.0 x4 jest w swojej podstawowej formie dostarczana z relatywnie słabym Radeonem 550.



Redaktorom z portalu Bodnara udało się dotrzeć do opisywanego tu zestawu o kodowej nazwie Ariel dzięki czemu udało nam się poznać jego wydajność. Jak nie trudno się domyślić jest on wydajniejszy od analogicznego zestawu z pamięciami DDR4-3200MHz, a także od komputera bazującego na procesorze Core i7-11700. Szczegóły znajdziecie poniżej:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.