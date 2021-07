Poniedziałek 5 lipca 2021 10 lat rozwoju kart graficznych Nvidia i AMD zebrane na wykresach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:12 (1) Użytkownik Reddita o nazwie Vito_ponfe_Andariel postanowił podzielić się z Internautami wykresami, przedstawiającymi rozwój kart graficznych Nvidia i AMD na przestrzeni lat 2010-2020. Wykresy to wizualizacje wydajności, ceny, poboru energii, wydajności na wat, wydajności w przeliczeniu do ceny, i wielu innych ciekawych danych na temat poszczególnych generacji kart graficznych AMD i Nvidia. Wykresy zaczynają się od kart graficznych AMD Radeon HD 5000 opartych na VLIW5 i GeForce GTX 400 opartych na Fermi, a kończą się na ostatnich generacjach w postaci kart Radeon RX 6800XT i GeForce RTX 3080.



Dane niezbędne do przygotowania wykresów zostały pobrane z bazy TechPowerUp.







Performance per price (autor: kombajn4 | data: 5/07/21 | godz.: 07:45 )

mówi wszystko i dlatego kolejne karty w moim blaszaku od dłuższego czasu to produkty AMD. Nie potrzebuje turbo hiper maksymalnej wydajności. Potrzebuje dobrej wydajności za rozsądne pieniądze. Jak ceny wrócą do normalności to pewnie RX6700 XT u mnie zagości



