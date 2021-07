Poniedziałek 5 lipca 2021 Radeon RX 6600XT z jednym wentylatorem i jedną wtyczką zasilającą

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:05 W 3. kwartale tego roku zadebiutować mają kolejne karty graficzne AMD oparte o najnowszą architekturę RDNA 2. Będą to karty Radeon RX 6600 XT i być może również ich nieco słabsze wersje w postaci Radeona RX 6600 bez dopisku XT. Karty będą oparte o chip o nazwie kodowej Navi 23, który ma powierzchnię 236mm2, o około 100mm2 mniejszą niż Navi 22 z kart Radeon RX 6700 XT. Układ dysponuje 32 blokami CU, czyli 2048 procesorami strumieniowymi, oraz 128-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 16 Gbps wspartym przez 32 MB pamięci Infinity Cache.



W sieci właśnie pojawiły się nowe nieznane dotąd grafiki przedstawiające to jak może wyglądać karta Radeon RX 6600 XT. Model ten otrzyma system chłodzenia z jednym wentylatorem oraz pojedynczą 8-pinową wtyczkę zasilającą. To zwiastuje, że pobór energii nie powinien być duży.



Z drugiej strony systemy chłodzenia z jednym wentylatorem bywają głośne, dlatego lepszym wyjściem byłoby raczej pozostawienie w karcie Radeon RX 6600 XT większego coolera z dwoma wentylatorami.



Istnieje pewna możliwość, że grafiki przedstawiają kartę Radeon RX 6600 bez dopisku XT, a model XT będzie dysponować lepszym systemem chłodzenia. O tym wszystkim przekonamy się w trakcie premiery, która odbędzie się o kwartał później niż planowano, prawdopodobnie z powodu problemów TSMC z zaspokojeniem zamówień (według zapowiedzi sprzed kilku miesięcy, karty z chipami Navi 23 miały trafić na rynek w 1. połowie 2021 roku)







